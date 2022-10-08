SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz

Son dakika haberi... MİT terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik Irak/Gara ve Asos'ta operasyon düzenledi. MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyon kapsamında Irak/Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
BARIŞ PINARI VE ZEYTİN DALI'NDA 6 TERÖRİST ETKİSİZ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.