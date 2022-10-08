Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 8.10.2022 10:34 Son Güncelleme: 8.10.2022 10:55

SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz

İLKER TURAK İLKER TURAK
SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz

Son dakika haberi... MİT tarafından terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberi... MİT terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik Irak/Gara ve Asos'ta operasyon düzenledi. MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyon kapsamında Irak/Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

BARIŞ PINARI VE ZEYTİN DALI'NDA 6 TERÖRİST ETKİSİZ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

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SON DAKİKA | MİT'ten PKK'ya ağır darbe! 6 terörist etkisiz
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