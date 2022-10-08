“Yasak kalktığı gün  peruğumu çöpe attım”

"TÖREN EŞLİĞİNDE ÇÖPE ATTIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtü konusunda yaptığı devrimi duyduğu anki mutluluğunu kelimelerle anlatamayacağını söyleyen Ayaz şöyle devam etti: "Peruğumu saklıyordum. 2005 yılında bu yasak kalktığı gün peruğumu tören eşliğinde çöpe attım. O kadar mutlu olmuştum ki… Evde kardeşlerim ve arkadaşlarımla birlikte tören eşliğinde peruğumu çöpe attım."

"KILIÇDAROĞLU'NU SAMİMİ BULMUYORUM"

Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu samimi bulmadığını söyleyen Suat Ayaz sözlerini şöyle tamamladı: "İnsanların dün yaptıkları bugün yapacaklarının teminatıdır. Seçimden bir hafta önce çarşaflılara rozet takıp ertesi gün partinin içerisine dahi almadıkları günleri çok gördük… Kılıçdaroğlu, başörtüsüne '1 metrekarelik bir bez parçası' diyen bir insandır. Bunu söyleyen bir insan bugün böyle bir açıklama yaptığını görünce güldüm. Kendisi samimi olsaydı '411 El Kaosa Kalktı' denildiği zaman alkış tutmazdı. Türkiye'de 'başörtüsü' gibi bir sorun yoktur"