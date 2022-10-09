Alevi kanaat önderlerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür! "Cumhuriyet tarihinin en büyük adımıdır"





30 milyon liralık bir yatırımdan bahsediyoruz. Hem cemevi hem de içinde kursların, kütüphanelerin olduğu bir kompleks. Bu çok güzel bir tablo. Bu çatı altında kardeşçe yaşadığımızın, aramızda hiçbir ayrımın olmadığının en güzel cevabı da bu projeler oldu" dedi.