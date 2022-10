Başkan Erdoğan Balıkesir’deki toplu açılış töreninde halka hitap etti :Yaygaracılara fırsatçılara meydanı bırakmayacağız

Erdem yoksunları milleti karamsarlığa sürükleme gayesiyle yaygara yapıyor. Puslu havayı fırsat bilenler devleti ve milleti soyma peşinde.Vesayetle nasıl mücadele ettiysek, teröristlerin inlerini nasıl boşalttıysak, ekonomi baronlarının ve tetikçilerinin önünü nasıl kestiysek bunlara da meydanı bırakmadık, bırakmayacağız.Erdemden yoksun belli kesimler tamamen milletimizi karamsarlığa sürükleme gayesiyle ortalığı yaygaraya vermeye çalışıyor. Birileri de puslu havayı fırsat bilerek devleti ve milleti soyma peşine düşüyor. Yaygaracı ve fırsatçılara meydanı bırakmadık, bırakmayız. Vesayet güçleriyle bu anlayışla mücadele ettik. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te Bestler Deresi'nde artık inler tamamen boşaltıldı. Askerimiz, polisimiz hep birlikte verdikleri mücadeleyle terör örgütlerini çökerttik. Yaylalarda vatandaşım pikniklerini yapabiliyor. Şimdi Güney Doğu ve Doğu'da vatandaşım gece 12'lere kadar sokakta. Ekonomik tetikçilerin önünü de bu anlayışla kestik. Ekonomi baronlarının karşısında bu anlayışla ülke ve milletin hukukunu savunduk.Eskiler iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyor. Biz de milletimizle bir olduğumuzda dünyanın yükü omuzlarımıza binse şikayet etmiyoruz. Yedi düvel karşımıza dikilse de eyvallah etmiyoruz. Balıkesir yanımızda olduğu müddetçe aşamayacağımız engel yoktur. Türküde ne diyor; karanfil oylum oylum, geliyor selvi boylum, geç buradan şen olur benim gönlüm. Maşallah karşımdaki topluluğa bakıyorum, bu ne muhteşem bir katılım. Balıkesir bugün bir başka. Gümbür gümbür nereye yürüyor 2023'e yürüyor. Sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Cumhur İttifakı'yla geleceğe yürümeye var mıyız? İnşallah Balıkesir 8 ay sonra sandıkları patlatacak.Göreve geldiğimizde 30 milyar dolarlık ihracatımız varken bugün 250 milyar dolara yaslandık. Çalışacağız, üreteceğiz, ihracatımızı da bununla patlatacağız. Türkiye ya, burası kasaba devleti değil, Türkiye. Altılı masa bundan anlamaz. Onlar daha adaylarını tespit edemediler.Karadeniz'de sondaj gemilerimiz var. Kendi gemilerimizle 12 bin metre derinliğe iniyor oralarda sondaj yapıyoruz. Eskiden nerede sondaj gemisi, şimdi var. 2 tane de sismik araştırma gemimiz var. Bunlarla beraber şimdi doğal gazımızı da çıkardığımız andan itibaren Türkiye'nin nereye varacağını anlayın.Bay Kemal sen hiçbir şey yapamazsın. Sen SSK'yı duman ettin. Hastenelerde rehin alınan hastalarımız vardı. Benim milletim sana inanmadığı için yol açmıyor. Bundan sonra da açmayacak.Küresel ekonominin tüm önemli kurumları ve aktörleri, bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit ve tavsiye eden açıklamalar yapmaya başladı. İnsanlarımızın refah düzeylerinde yaşanan kayıpları, en iyi biz biliyoruz. Hayat pahalılığı konusunda gözümüzü gerçeklere kapatmadık. Bunu telafi edecek tedbirleri de yine biz alıyoruz. Fiyatlardaki dalgalanmayla mücadele ediyor, insanlarımızın gelirlerini yeni fiyat seviyesine göre yükseltmeye çalışıyoruz. Yılbaşında refah kayıplarını telafi edecek adımlarını atacağız.BaşkanErdoğan'ın konuşma yaptığı Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı saatler öncesinden bönlerce vatandaş tarafından dolduruldu. Toplu açılış törenin yapıldığı alanda vatandaşların açtığı pankartlardaki mesajlar dikkat çekti. "Zeytin koydum tasa, çıkardım yağını basa basa, Balıkesir'in Efeleri'nden oy yok sana altılı masa" sözleriyle 6'lı masaya gönderme yapıldı. Başkan Erdoğan da kürsüden pankartı görünce "Pankart dikkatimi çekti. Bizim milletimiz böyle, kimsenin aklına gelmeyeni koyarlar masaya" dedi.En başından beri ne yapmayı, neyi hedeflediğimizi biliyorduk. Genişleyen ekonomik sorunlar nedeniyle gelişmiş ülkeleri sıkıntılı bir kış bekliyor. Bizim böyle bir derdimiz yok. Sadece doğal gaz, petrol, elektrik değildir. Gelişmiş ülkelerin güvenlik ve refah kalelerini tehdit eden sorunlar pusuda bekliyor. Biz yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Ne kadar özetlersek özetleyelim anlatmakla bitmeyen eser ve hizmetlerimiz var. Türkiye Yüzyılı'na giden yolu da aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu seçimlerin başlığı "Türkiye Yüzyılı". Bunun için mücadele edenleri biliyorsunuz.Bugün Balıkesir'de toplam yatırım bedeli 10.8 milyar lirayı bulan, güncellenmiş harcama tutarıyla da 37.5 milyar lirayı geçen 357 ayrı yatırım kaleminin toplu açılışını yapıyoruz. Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde özel sektörümüz 43 yeni tesis açıyor. Balıkesir'imizin nereden nereye geldiğini ifade edebilmek için son 20 yılda şehrimize kazandırdığımız eserleri sizlere hatırlatmak istiyorum. 20 yılda 50 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Biz vatandaşımızı sokakta bırakmadık. TOKİ kanalıyla Balıkesir'de 11 bin 814 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim, ilk iş yerim projesine Balıkesirliler tarafından 42 bin başvuru yapıldı.Faiz her geçen ay inecek, kimse bize akıl vermesin. Ekranları başındaki vatandaşlar da beni iyi dinlesin şu an. Bu kardeşiniz görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Yatırımcıyı da yüksek faize ezdirmeyeceğiz.Başkan Erdoğan, Baıkesir'de havalimanında yerel kıyafetli çocuklar tarafından çiçeklerle karşılandı. Erdoğan'ı Kuvayi Milliye Meydanı'na götüren otobüs vatandaşların sevgi gösterisi nedeniyle Cengiz Topel Caddesi'nde güçlükle ilerledi. Cadde üzerinde davul, akordiyon ve keman çalarak Başkan Erdoğan'a 'Hoş geldin' dedi. Erdoğan sevgi gösterilerine otobüsü durdurarak mikrofondan vatandaşları selamlayarak karışık verdi. Otobüsten çocuklara oyuncak dağıtıldı.