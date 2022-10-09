Magandanın uykusu kaçacak

Trafikte, el frenini çekip araçtan inip eşinin ve çocuklarının önünde babayı döven, hamile kadına saldıranların bile cezaevine girmemesi kamuoyunda olduğu kadar AK Parti içinde de rahatsızlık yaratıyordu. Bu durumun "kimse cezasını çekmiyor" diyerek adalete olan güveni azalttığı ve suç işlemeyi de teşvik ettiği düşünülüyordu. AK Parti'de, infaz sisteminde bunun önüne geçecek bazı düzenlemelerin yapılması üzerinde duruluyordu.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptığı açıklamada, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz" dedi. Böylece hem kamuoyu hem de siyasette rahatsızlığa neden olan bu durum için çalışma başlamış oldu.Türk Ceza Kanunu ve infaz sistemine göre 2 yıla kadar olan hapis cezaları erteleniyor, bazıları da paraya çevrilebiliyor. Bu da birçok kişinin tutuklanmadan ve hiç cezaevine girmeden ortalıkta dolaşmasına neden oluyor. Yapılacak düzenleme ile özellikle kamuoyunda infial yaratan suçları işleyenler kısa bir süre bile olsa cezaevine girmek zorunda olacak.KONUT dokunulmazlığının ihlali, hakaret, kişinin hatırasına hakaret, güveni kötüye kullanma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi birçok suçta cezanın ertelemesi ya da para cezasına çevrilmesi uygulamasına son verilecek. Hırsızlık ve dolandırıcılık gibi suçlar da bu kapsamda olacak. Bu suçları işleyen kişiler cezasının belli bir süresini cezaevinde geçirecek. Aynı zamanda suçu işleyen devlet memuru ise memuriyetten çıkartılma dahil daha ağır yaptırımlar getirilecek. Yasa değişikliği yapıldığında trafikte etrafına saldıran, otobüslerde özellikle kadınları rahatsız eden, etrafa tehdit savuranlar hiçbir şey olmamış gibi sokakta dolaşamayacak.AB üyesi ülkelerde bu tür suçlarda kamu yararına çalışma cezası da veriliyor. Üzerinde durulan alternatiflerden biri de bu olacak. Şehir magandasına bu kapsamda cami, okul, sokak ya da parkların temizlenmesi, bakımevlerinde çalışma gibi cezalar verilebilecek.