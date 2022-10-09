Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! Bakan Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için sunum yapacak
Giriş Tarihi: 9.10.2022 15:27 Son Güncelleme: 9.10.2022 15:40

Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! Bakan Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için sunum yapacak

AA
Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! Bakan Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için sunum yapacak

Son dakika haberleri: Kabine, yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Başkan Erdoğan'ın "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı üzerine teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, toplantıda başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından paylaştığı videoda başörtüsü ile ilgili çıkışıyla gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından CHP, 3 maddelik bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bu hamle üzerine "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısı yapmıştı. Bu gelişmenin ardından Erdoğan, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı'na talimat verdiğini açıklamıştı.

Erdoğan, "Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir." ifadelerini kullanmıştı.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Bakan Bozdağ başkanlığında yürütülen başörtüsüne yönelik anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi.

Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğüne teknik çalışma yapılması talimatı veren Bakan Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başta olmak üzere hukukçu grup başkanvekilleri ve genel başkan yardımcıları ile bir araya geldi.

Anayasa hukuku profesörleriyle dün görüşen Bozdağ'ın bugün de TBMM Anayasa Komisyonu üyelerinin teklif taslağı hakkındaki görüşlerini aldığı öğrenildi.

BAKAN BOZDAĞ SUNUM YAPACAK

Bakan Bozdağ, anayasa değişikliği çalışmalarına yönelik tüm çalışmalar ile kanun teklifi taslağına ilişkin yarın Başkan Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda sunum yapacak.

Kabine'deki değerlendirmelerin ardından başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifine son şeklinin verilerek Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

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Son dakika: Kabine yarın toplanıyor! Bakan Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için sunum yapacak
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