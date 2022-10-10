SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan; EYT düzenlemesi, başörtüsü için anayasa teklifi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemler ve terörle mücadele gibi konuların görüşüldüğü toplantının ardından alınan kararları açıklayacak.
EYT DÜZENLEMESİNDE GELİNEN SON NOKTA
Toplantıda yaklaşık 6 milyon EYT'linin beklediği EYT yasası ile ilgili yapılan çalışmalar ve gelinen son nokta masada görüşülen konular arasında yer aldı. EYT yasası ile birlikte emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması bekleniyor.
YUNAN PROVOKASYONLARI MASADA
Türkiye'ye yönelik hasmane tutumunu sergilemekten geri durmayan Atina yönetimi, provokatif eylemlerini artırdı. Yunanistan'ın Batılı ülkelerden aldığı destekle uluslararası hukuk ihlallerine karşı Ankara, Türkiye'nin hakkını ve hukukunu çiğnetmemekte kararlı duruşunu sürdürürken; toplantında bu konuda masaya yatırıldı.
BAŞÖRTÜSÜ KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığında AK Parti Anayasa Komisyonu üyeleri toplanarak başörtüsü konusunda anayasa değişikliğine dair çerçeve üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamada çerçevesini çizdiği düzenleme üzerine fikir alışverişi yapıldı. Çalışmaların neticesi kritik toplantıda Başkan Erdoğan'a arz edildi.
SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI
Toplantıda, ekonomideki son durum, enflasyona karşı alınan yeni önlemler ve milyonlarca başvuru alan sosyal konut kampanyasının detayları da gündeme alındı. 25 Ekim'de ilk kazmanın vurulacağı "İlk Evim İlk İşyerim" projesiyle ilgili yeni detaylar da kabine toplantısında görüşüldü.