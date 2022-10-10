SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi: Başkan Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Başkan Erdoğan; EYT düzenlemesi, başörtüsü için anayasa teklifi, TOKİ kampanyaları, gıda fiyatlarındaki artışa karşı alınacak önlemler ve terörle mücadele gibi konuların görüşüldüğü toplantının ardından alınan kararları açıklayacak.

EYT DÜZENLEMESİNDE GELİNEN SON NOKTA

Toplantıda yaklaşık 6 milyon EYT'linin beklediği EYT yasası ile ilgili yapılan çalışmalar ve gelinen son nokta masada görüşülen konular arasında yer aldı. EYT yasası ile birlikte emeklilikte yaşa takılanlar için 2023 yılından itibaren emeklilik yolunun açılması bekleniyor.