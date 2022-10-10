Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı: Esnafa yeni kredi paketi ve üniversite öğrencilerine ulaşım desteği | Video
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Son Dakika Haberi: Beştepe'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sona erdi. Kabinede alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, üniversite öğrencilerine ulaşım müjdesi vererek, "Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz." dedi. Esnafa da kredi desteği verileceğini duyuran Erdoğan,"Esnafımız için 60 ay vade ile yüzde 7 buçuk faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla 100 milyar liralık yeni kredi paketi başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.