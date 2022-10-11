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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Bu kupa, milletimize armağan olsun

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bu kupa, milletimize armağan olsun

Dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları Bülent Çetin ve Muhammet Yeğen: Çok çalıştık, istedik inandık. Bizim gibi ampute kişilere rol model olmak istiyoruz. Başarımız ülkemizin ortak gururu

Angola'yı 2022 Dünya Kupası'nın final maçında 4-1 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı Türkiye'ye gurur ve sevinç gözyaşlarıyla dolu bir gece yaşattı. Takım kaptanı ve kaleci Bülent Çetin ile diğer kaleci Muhammet Yeğen duygularını SABAH'a anlattı.

UZMAN ÇAVUŞKEN YARALANDIM
Bülent Çetin: Eski bir uzman çevuşum. Hakkari'de görevimi icra ederken yaralandım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. Tedavilerim devam ederken o sırada da bir trafik kazası geçirdim. Geçmişte de amatör futbol oynamışlığım vardı ama kaleci olarak değildi. Eskişehir'de hücum oyuncusu olarak oynuyordum. 2011'de bir arkadaşımın sayesinde ampute futbola girdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başladım. 9 yıl orada oynadıktan sonra Etimesgut Belediyespor'a geçtim.
Ampute futbol hayatımı değiştirdi. Bana çok şey kattı. Futbol çok farklı noktalara getirdi beni, mesela çocuğumun okulunda şampiyonluktan sonra söyleşiye gittim, tüm okul izlemiş, bu da tabii ki bizlere mutluluk veriyor.
Ampute kişilerin bu spora başlaması konusunda rol model olabilmek için çabalayorum.



ÇOK ÇALIŞTIK, İNANDIK
Muhammet Yeğen: Erzurum'da, 1994'te doğuştan sağ ayağı kısa olarak dünyaya geldim. Sağ ayağımdaki fibula kemiği uzamamış. 2012'de GATA'da ameliyat sonrasında proteze uygun hale getirildi. Doğduğumdan bu yana engelliyim. Bacağımı kestirdim. Aktif protezle yaşantıma devam ediyorum.
Dünya Kupası almak için kendimize söz verdik. Çok çalıştık, istedik, inandık. Birbirimize güvendik. Aileden, eşten, dosttan ayrı kaldık. Yoğun bir antreman dönemi geçirdik. Söz konusu bayrak olunca her şeyden feragat ettik. Kupa almamız, çektiğimiz tüm zorluklara değdi. Hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemez. 40 saattir sevinçten uyumuyoruz. Başarımız ülkemizin gururu, kupayı milletimize armağan ediyoruz.
Tarifi olmayan duygular içindeyim. Tek eksik Dünya Kupası'ydı. 2018'de dünya ikinciliğimiz vardı. Penaltılar sonucu kaybettik. Angola ve Özbekistan'ın rövanşını aldık. Liglerden bu yana 8 kamp yaptık. Dünya şampiyonu olmak kolay değil. Emek gerektiriyor. Durmadan yolumuza devam edip başarının tesadüf olmadığını göstereceğiz.

ŞAMPİYONLARA 200 BİN MİL HEDİYE
Türk Hava Yolları (THY) Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına elit kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edeceğini açıkladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "THY olarak kahramanlarımızın dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz" dedi. Cevdet ÖZDEMİR/ SABAH

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Bu kupa, milletimize armağan olsun
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