Bu kupa, milletimize armağan olsun

Angola'yı 2022 Dünya Kupası'nın final maçında 4-1 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı Türkiye'ye gurur ve sevinç gözyaşlarıyla dolu bir gece yaşattı. Takım kaptanı ve kaleci Bülent Çetin ile diğer kaleci Muhammet Yeğen duygularını SABAH'a anlattı.
UZMAN ÇAVUŞKEN YARALANDIM
Bülent Çetin:
Eski bir uzman çevuşum. Hakkari'de görevimi icra ederken yaralandım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. Tedavilerim devam ederken o sırada da bir trafik kazası geçirdim. Geçmişte de amatör futbol oynamışlığım vardı ama kaleci olarak değildi. Eskişehir'de hücum oyuncusu olarak oynuyordum. 2011'de bir arkadaşımın sayesinde ampute futbola girdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başladım. 9 yıl orada oynadıktan sonra Etimesgut Belediyespor'a geçtim.
Ampute futbol hayatımı değiştirdi. Bana çok şey kattı. Futbol çok farklı noktalara getirdi beni, mesela çocuğumun okulunda şampiyonluktan sonra söyleşiye gittim, tüm okul izlemiş, bu da tabii ki bizlere mutluluk veriyor.
Ampute kişilerin bu spora başlaması konusunda rol model olabilmek için çabalayorum.
ÇOK ÇALIŞTIK, İNANDIK
Muhammet Yeğen:
Erzurum'da, 1994'te doğuştan
sağ ayağı kısa olarak dünyaya
geldim. Sağ ayağımdaki fibula
kemiği uzamamış. 2012'de GATA'da
ameliyat sonrasında proteze uygun
hale getirildi. Doğduğumdan bu yana
engelliyim. Bacağımı kestirdim. Aktif
protezle yaşantıma devam ediyorum.
Dünya Kupası almak için kendimize
söz verdik. Çok çalıştık, istedik,
inandık. Birbirimize güvendik.
Aileden, eşten, dosttan ayrı kaldık.
Yoğun bir antreman dönemi geçirdik.
Söz konusu bayrak
olunca
her şeyden feragat ettik. Kupa
almamız, çektiğimiz tüm zorluklara
değdi. Hiçbir şey beni bu kadar
mutlu edemez. 40 saattir sevinçten
uyumuyoruz. Başarımız ülkemizin
gururu, kupayı milletimize
armağan ediyoruz.
Tarifi olmayan
duygular içindeyim.
Tek eksik Dünya
Kupası'ydı. 2018'de
dünya ikinciliğimiz
vardı. Penaltılar sonucu
kaybettik. Angola ve
Özbekistan'ın rövanşını
aldık. Liglerden bu yana
8 kamp yaptık. Dünya
şampiyonu olmak kolay
değil. Emek gerektiriyor.
Durmadan yolumuza devam
edip başarının tesadüf olmadığını
göstereceğiz.
ŞAMPİYONLARA 200 BİN MİL HEDİYE
Türk Hava Yolları (THY) Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına elit kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edeceğini açıkladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "THY olarak kahramanlarımızın dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz" dedi. Cevdet ÖZDEMİR/ SABAH