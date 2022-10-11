Bu kupa, milletimize armağan olsun

Angola'yı 2022 Dünya Kupası'nın final maçında 4-1 yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı Türkiye'ye gurur ve sevinç gözyaşlarıyla dolu bir gece yaşattı. Takım kaptanı ve kaleci Bülent Çetin ile diğer kaleci Muhammet Yeğen duygularını SABAH'a anlattı.Eski bir uzman çevuşum. Hakkari'de görevimi icra ederken yaralandım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildim. Tedavilerim devam ederken o sırada da bir trafik kazası geçirdim. Geçmişte de amatör futbol oynamışlığım vardı ama kaleci olarak değildi. Eskişehir'de hücum oyuncusu olarak oynuyordum. 2011'de bir arkadaşımın sayesinde ampute futbola girdim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başladım. 9 yıl orada oynadıktan sonra Etimesgut Belediyespor'a geçtim.Ampute futbol hayatımı değiştirdi. Bana çok şey kattı. Futbol çok farklı noktalara getirdi beni, mesela çocuğumun okulunda şampiyonluktan sonra söyleşiye gittim, tüm okul izlemiş, bu da tabii ki bizlere mutluluk veriyor.Ampute kişilerin bu spora başlaması konusunda rol model olabilmek için çabalayorum.Erzurum'da, 1994'te doğuştansağ ayağı kısa olarak dünyayageldim. Sağ ayağımdaki fibulakemiği uzamamış. 2012'de GATA'daameliyat sonrasında proteze uygunhale getirildi. Doğduğumdan bu yanaengelliyim. Bacağımı kestirdim. Aktifprotezle yaşantıma devam ediyorum.Dünya Kupası almak için kendimizesöz verdik. Çok çalıştık, istedik,inandık. Birbirimize güvendik.Aileden, eşten, dosttan ayrı kaldık.Yoğun bir antreman dönemi geçirdik.Söz konusu bayrakoluncaher şeyden feragat ettik. Kupaalmamız, çektiğimiz tüm zorluklaradeğdi. Hiçbir şey beni bu kadarmutlu edemez. 40 saattir sevinçtenuyumuyoruz. Başarımız ülkemizingururu, kupayı milletimizearmağan ediyoruz.Tarifi olmayanduygular içindeyim.Tek eksik DünyaKupası'ydı. 2018'dedünya ikinciliğimizvardı. Penaltılar sonucukaybettik. Angola veÖzbekistan'ın rövanşınıaldık. Liglerden bu yana8 kamp yaptık. Dünyaşampiyonu olmak kolaydeğil. Emek gerektiriyor.Durmadan yolumuza devamedip başarının tesadüf olmadığınıgöstereceğiz.Türk Hava Yolları (THY) Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı oyuncularına elit kart üyeliği ve 200 bin mil hediye edeceğini açıkladı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "THY olarak kahramanlarımızın dünyanın en iyisi olmak için ortaya koydukları çabayı ve ülkemize yaşattıkları gururu taçlandırmak istiyoruz" dedi. Cevdet ÖZDEMİR/ SABAH