Esnaf ve üniversite öğrencilerine müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de gerçekleştirilen 3 saat 45 dakikalık kabine toplantısının ardından millete seslendi. Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 kez ulaşım desteği verileceğini müjdeleyen Erdoğan, açıkladığı yeni kredi paketi ile de esnafı sevindirdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:Geçtiğimiz 20 yılda başörtüsü ile eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözdük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisinde başlayan tartışmalar bizlere başörütüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. Madem konu yeniden gündeme geldi biz de anayasal güvenceye alınması teklifinde bulunduk. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimin nasıl bir tutum içerisine girdiğini göreceğiz.Sosyal konut projeleri hükümetimizin ilk gününden itibaren en çok önem verdiğimiz projelerdendir. Bu kampanyaya şu ana kadar 7.2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4 buçuk milyonu şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Bu yoğun ilgi bizi daha ileri adımlar atma adına cesaretlendirdi. İlk etap 250 bin konutu 2 yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkardığımızı duyurmuştuk. Arsa yerlerini yüzde 40'ı şehir merkezlerinde yüzde 60'ı ilçelerde olacak şekilde belirledik. Arsa fiyatını piyasanın çok altında vatandaşımıza sunacağız. Sosyal konutlarımızın inşaasına 25 Ekim'de başlıyoruz. Vatandaşlar hem konuta hem de arsaya başvurabilir. Ancak ikisi de çıkarsa yalnızca birini alabilir. Son kampanya ile birlikte TOKİ'nin ülkemize kazandırdığı konut sayısı 2 milyonu bulacak. Bu projeyle 2 trilyon liralık ekonomik hareketlilik yaşanacak.Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz.Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizin sıfır faizli kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz.İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nda Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız için tarihi adımları açıkladık. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 76 cemevi de verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı hizmet olmuştur. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini teslim ettik. Hemen çözülebilecek olanları çözdük. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık. Cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi-Bektaş inanç önderlerine bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi-Bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Böylece ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçiriyoruz.Erdoğan, "Doğal gaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak talepteki muhtemel artışlara ve beklenmedik kesintilere karşı hazırlığımızı yaptık" dedi.