Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar! HDP'li vekillerden "darp tiyatrosu"





Valilikten yapılan açıklamada terörü desteklemeye yönelik eylemin yasadışı olduğu yönündeki uyarıya rağmen, grubun dinlemeyerek eyleme devam ettiği, bunun üzerine yasadışı eylemin güç kullanılarak sonlandırıldığına yer verildi. Açıklamada "Grup içindeki milletvekilleri, görevlilerimiz tarafından darp edildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır" denildi.