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Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:25 Son Güncelleme: 11.10.2022 11:37

Son dakika: Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı

Son dakika: Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı

Son dakika: Bağımsız Milletvekili olarak yoluna devam eden Mehmet Ali Çelebi yaptığı yazılı açıklama ile AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Son dakika haberine göre; CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa ederek Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi daha sonra buradan da Millet İttifakı ile yakınlaşma nedeniyle istifa etti. Yoluna bağımsız olarak devam eden Çelebi, Millet İttifakı'nın ve 6'lı masanın HDP ile olan ilişkisi, FETÖ'ye kapı aralayan yaklaşımları nedeniyle sık sık tepki göstermişti. Çelebi, Cumhur İttifakı'nın milli güvenlik hassasiyetinin daha yüksek olduğunu ve çok daha tutarlı politikalar izlediğini belirterek destek verdiğini de bildirmişti. Çelebi, bugün itibarıyla AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Çelebi açıklamasında, "PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı
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