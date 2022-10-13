Köylüler su faturası mağduru! Ankara’da köylüye 12 bin 803 TL su faturası geldi

Ali Öztürk: "Melih Gökçek döneminde su faturası en fazla 100 TL gelirdi. Şimdi bin 800 TL fatura geldi. Emekli maaşımla geçiniyorum. Su faturası bu şekilde gelmeye devam ederse köyleri terk edip gideceğiz. Bu kadar su faturası mı olur? Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanıyorum. Geçen sene 10 ayda bin TL geldi, bu sene 67 günlük faturam bin 800 TL geldi. Su fiyatları petrol ile mazot ile yarış ediyor. Köseli köyünde petrolün fiyatı 22 TL, suyun metre küpü 20 TL. Muhtara su faturası 9 bin TL, başka bir komşuya 8 bin TL gelmiş. Bala köyleri mağdur. Oy zamanı geliyorlar, oy istiyorlar seçimden sonra gelen yok."