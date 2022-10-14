Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle çok sayıda işçi hayatını kaybetti.

Bartın'daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın | Video

"İKİ DAKİKA ŞURADA DURAYIM DÖNECEĞİM"

Faciadan yaralı kurtulan bir maden işçisi arkadaşlarını geride bırakmamak için hastaneye gitmek istemedi. Madenci, "Ben gitmeyeceğim, ben iyiyim. Beni götürme sakın abi." dedi. Sağlık ekiplerinin oksijen vereceğini söylemesinin ardından madenci, "Ben iki dakika durayım şurada, döneceğim" ifadelerini kullandı.