Haberler Gündem Haberleri Bartın'daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın
Giriş Tarihi: 15.10.2022 01:43 Son Güncelleme: 15.10.2022 01:43

Bartın'daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın

Bartın’daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasından yaralı kurtulan bir işçinin sözleri, izleyenleri duygulandırdı. Yaralı işçi, arkadaşlarını bırakmamak için hastaneye gitmek istemedi ve sağlık çalışanlarına "Beni bırakın ağabey" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi. Patlamada nedeniyle çok sayıda işçi hayatını kaybetti.

Bartın'daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın | Video

"İKİ DAKİKA ŞURADA DURAYIM DÖNECEĞİM"

Faciadan yaralı kurtulan bir maden işçisi arkadaşlarını geride bırakmamak için hastaneye gitmek istemedi. Madenci, "Ben gitmeyeceğim, ben iyiyim. Beni götürme sakın abi." dedi. Sağlık ekiplerinin oksijen vereceğini söylemesinin ardından madenci, "Ben iki dakika durayım şurada, döneceğim" ifadelerini kullandı.

AMASRA'DA ACI BEKLEYİŞ

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen patlamada maden işçileri, arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını endişe içinde izledi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Bartın'da acı bekleyiş: Mesai arkadaşlarının kurtarılma çalışmalarını böyle izledi | Video

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Bartın'daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın
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