Bartın'daki maden ocağı patlamasından yaralı kurtuldu, arkadaşlarını bırakmadı: Beni götürme sakın | Video

Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlamasından yaralı kurtulan bir işçinin sözleri, izleyenleri duygulandırdı. Yaralı işçi, arkadaşlarını bırakmamak için hastaneye gitmek istemedi ve sağlık çalışanlarına "Beni bırakın ağabey" dedi.