Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na gönderme: Sen bizim kazandırdığımız eserlerle ancak turist seyahat yaparsın

Son dakika haberi... Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası açılıyor. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Bugün sizlerle hasret gidermenin, hem de Zeytinburnumuza yeni bir eser kazandırmanın sevincini beraber yaşıyoruz. Açılışını yapmak üzere bir araya geldiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi'nin içindeki oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, etkinlik alanlarıyla ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet bahçemizin bünyesindeki Buz Adası'nın da çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız tarafından beğeni ile karşılandığına inanıyorum. Yine bu alanda hizmete sunulan Bilim Zeytinburnu tesisi de atölyeleri ve etkinlikleri ile ilçemizdeki çocuklarımızın en gözde yeri haline gelmiştir. Tabi her millet bahçesi gibi burada da bir kütüphanemiz yer almaktadır. Hanımlara hitap eden spor merkezi de Buz Adası bünyesinde faaliyete geçmiştir.
Bir süredir sizlere hizmet veren 5 Telsiz Millet Bahçemizin bugün resmi açılışını yapıyoruz. Millet bahçemizin ilk günden itibaren ilçemiz sakinleri tarafından sahiplenildiğini özellikle akşamları cıvıl cıvıl bir yaşam alanına dönüştüğünü görüyoruz.
Dün akşam Kazakistan Astana'dan geldim. Ondan önce Semerkant'daydım yine yakında Özbekistan Semerkant'a gidiyorum. Ardından inşallah Endonezya'da G-20 Zirvesi'ne katılacağız. Bizim bu gidişlerimiz birilerinin gidişlerine benzemez. 5 Telsiz Millet Bahçesi ve bünyesindeki tüm tesislerin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Çevre, Şehircilik Bakanım olmak üzere tüm arkadaşlarımızı yüklenici firma dahil kutluyorum. Bu vesileyle milletimizin özellikle millet bahçeleri yatırımlarını AK Parti iktidarı ile tanıdığını da ifade etmek isterim. Şu anda millet bahçemizin içinde kitabe anıtı yer alan 15 Temmuz şehidimiz Kurmay Albay Sait Ertürk'ü rahmetle yad ediyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bize emaneti olan bu vatanı eserlerimizle, hizmetlerimizle, yatırımlarımızla donattığımız gibi yeri geldiğinde kanlarımızla sulamasını da bildiğimizin son örneği 15 Temmuz'dur. Rabbimden bir daha ülkemize böyle kara geceler yaşatmamasını niyaz ediyorum.
Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm bölgenin, tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul başka onun için İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınızın olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımız her hizmetin her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşın etkilerle dönüşü olmaktadır. Bu anlayışla İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda toplu konut projelerinden millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Çırpıcı Millet Bahçemizi daha önce hizmete açmıştık. Bugün eski askeri lojmanlar bölgesindeki 5 Telsiz Millet Bahçesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkez Efendi Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmaları sürüyor. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık.
Şimdi yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar milyonlarlaca konutu kazandırmış bir iktidar olarak, milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME
Bu CHP, bu Bay kemal. Bay Kemal, sen bizim Türkiye'de, Türkiye dışında kazandırdığımız eserlerle ancak turistik seyahat yaparsın. 12 tane belediyen var. Sen o büyükşehirlerde ne yaptın onu söyle. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken KİPTAŞ'ı kurdum. Süratle tarihte görülmemiş konutları yaptık.
SSK'nın başındayken, çocuğunu torununu nasıl SSK'lı yaptın onun hesabını sorun.
Bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmaları da titizlikle inceliyor, ve tamamlıyoruz.
Biz hükümete geldiğimiz günden itibaren attığımız demokratik adımlarla işte bu makus talihi değiştirdik.
Türkiye yüzyılı ile bu yatırımları taçlandırıyoruz. İnsanlarımızın ülkesinin gücünü görme hayali vardı. Bunu da sağladık. Türkiye'nin geçmişteki tüm sorunlarını sıkıntılarını giderdik.
Son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları şu anda aştığımız da ortada. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Bu CHP, çöp, çukur çamur. 94'te İstanbul'a geldiğimizde böyleydi. Bu sıkıntıları aştık.
Gelin 2023'te Türkiye yüzyılının önünü hep beraber açalım. Sizlerden 2023'te tercihinizi çok dikkatli yapmanızı istiyorum.