Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na gönderme: Sen bizim kazandırdığımız eserlerle ancak turist seyahat yaparsın

Fatih'in milletimize yadigarı İstanbul sadece ülkemizin değil tüm bölgenin, tüm dünyanın gözde şehridir. İstanbul başka onun için İstanbul aşığı bir Cumhurbaşkanınızın olduğunu bilin. Bu şehre yaptığımız her hizmetin her yatırımın ülkenin tamamına ve ötesine ulaşın etkilerle dönüşü olmaktadır. Bu anlayışla İstanbul'un en güzide ilçelerinden olan Zeytinburnu'nda toplu konut projelerinden millet bahçelerine kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. Çırpıcı Millet Bahçemizi daha önce hizmete açmıştık. Bugün eski askeri lojmanlar bölgesindeki 5 Telsiz Millet Bahçesi'nin resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. Merkez Efendi Millet Bahçesi'nin projelendirme çalışmaları sürüyor. Toplu konutta ve kentsel dönüşümde de ilçemizde önemli adımlar attık.

Şimdi yeni bir kampanya başlattık. Türkiye'ye bugüne kadar milyonlarlaca konutu kazandırmış bir iktidar olarak, milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yapacağız.