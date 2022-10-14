SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın’da son durumu açıkladı! Can kaybı sayısı 26’ya yükseldi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'da son durumu açıkladı
Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
Dün akşam 18.15 saatlerinde bulunduğumuz madende maalesef bir patlama meydana geldi.
İlk açıklamalarımızda o vardiyada 110 madencimizin çalıştığını söylemiştik. Şimdi de son durumu paylaşacağız. 110 çalşanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 6'sı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla birlikte İstanbul'a götürüldü ve yaralı şekilde orada tedavi görüyor. 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz şu anda arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan da 15 madencimiz var. Sağlık Bakanlığı'nın bütün ekipleri ve bütün kurumlarımızın bütün ekipleri burada.
Vefat eden kardeşlerimizin isimlerini de söyleyeceğim.
Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Emrah Kaya. Murat Ergün. Gürdal Sevenli
Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Milletimize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez:
Bartın'a ve tüm yöreye başsağlığı diliyorum. Olayı haber almaz buraya intikal ettik.