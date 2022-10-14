SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın’da son durumu açıkladı! Can kaybı sayısı 26’ya yükseldi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'da son durumu açıkladı

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Dün akşam 18.15 saatlerinde bulunduğumuz madende maalesef bir patlama meydana geldi.

İlk açıklamalarımızda o vardiyada 110 madencimizin çalıştığını söylemiştik. Şimdi de son durumu paylaşacağız. 110 çalşanımızdan 26 madenci kardeşimiz şehit oldu. 6'sı Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla birlikte İstanbul'a götürüldü ve yaralı şekilde orada tedavi görüyor. 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Bu patlamadan hemen sonra sağ çıkan ve kurtarılan 58 madencimiz şu anda arama kurtarma çalışmalarıyla kurtarılmaya çalışılan da 15 madencimiz var. Sağlık Bakanlığı'nın bütün ekipleri ve bütün kurumlarımızın bütün ekipleri burada.