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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:31 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022 10:51

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum

Son dakika haberi... Türkiye, Bartın Amasra'da maden ocağı kazası ile sarsıldı. Dün 18.15 sularında meydana gelen patlamada gelen son bilgilere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden faciasında 28 kişinin hayatını kaybettiğini İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastanın da tedavilerin devam ettiğini belirtti. İşte Bartın'daki maden ocağı kazasından son durum...

MEVLÜT HASGÜL
ALİ FAİK ATAY
İLKER TURAK
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum

Son dakika haberleri... Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde, yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında patlama meydana geldi.

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SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum

BAKANLAR BÖLGEDE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin intikal etti. Bakanlar çalışmaları yerinden inceledi.

Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var | Video

SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum

BAKANLARDAN İLK AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen maden ocağı patlamasıyla ilgili olarak can kaybının 28'e ulaştığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, patlama sonrasında içeride kalan maden işçilerinin yerlerini bildiklerini söyledi.

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