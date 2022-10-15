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SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum
Giriş Tarihi: 15.10.2022 10:31
Güncelleme Tarihi: 15.10.2022
10:51
SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum
Son dakika haberi... Türkiye, Bartın Amasra'da maden ocağı kazası ile sarsıldı. Dün 18.15 sularında meydana gelen patlamada gelen son bilgilere göre 28 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Bartın'daki maden faciasında 28 kişinin hayatını kaybettiğini İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastanın da tedavilerin devam ettiğini belirtti. İşte Bartın'daki maden ocağı kazasından son durum...