SON DAKİKA: Bartın Amasra’da maden ocağı patlaması! 28 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var; İşte son durum

BAKANLAR BÖLGEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin intikal etti. Bakanlar çalışmaları yerinden inceledi.

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