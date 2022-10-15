Video Yaşam Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video
Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video

Bartın'daki patlamanın meydana geldiği maden ocağını duman kapladı | Video

15.10.2022 | 09:14

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Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada 26 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Maden ocağında mahsur kalan 15 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Bartın'da Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında saat 18.15 sıralarında bir patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine patlamanın yaşandığı bölgeye il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı, 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirildi. Ekipler maden ocağında meydana gelen patlamada bulunanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürürken çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edildi.

Maden ocağı patlaması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bölgeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu intikal etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜRECİ YAKINDA TAKİP EDİYOR
Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir" denildi.

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