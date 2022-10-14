Son dakika: Bartın Amasra'da maden ocağında patlama! Yer altında işçiler var | Video
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Son dakika bilgisine göre Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldiği öğrenildi. Çok sayıda ambulans sevk edildi. Yer altında işçilerin olduğu bilgisi paylaşıldı.