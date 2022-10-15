Bartın maden ocağında patlama meydana gelmişti! Peki işçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? | Video

Bartın'ın Amasra ilçesinde dün saat 18.15 sıralarında maden ocağında patlama meydana gelmişti. Bunun üzerine A Haber ekibi Amasra'ya gitti. Peki yer altında yardım bekleyen maden işçilerine nasıl ulaşılacak? İşçilerin kullandığı çip nasıl kullanılıyor, neden önemli? Bu soruların cevabını A Haber ekibinden Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak’ın konuğu olan iş güvenliği uzmanı Sefa Yavuz verdi..