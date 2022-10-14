SON DAKİKA | Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşmalar! Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani’yi kabul etti

Son dakika haberine göre Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. İki lider basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Dolmabahçe Ofisi'nde anlaşmaların imza törenine katıldı.

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TÜRKİYE VE KATAR 8 YILDA 30 ZİRVEYLE 80'İ AŞKIN ANLAŞMAYA İMZA ATTI

Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin birçok alanda stratejik iş birliğine dönüşmesi kapsamında İstanbul bugün, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısına ev sahipliği yapıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da 20 Kasım'da başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası müsabakaları dolayısıyla Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısının tarihini erkene çekti.

Türkiye ve Katar arasında 2014 yılında kurulan Yüksek Stratejik Komitesinin, iki ülkenin güçlü ilişkilerinin göstergesi olarak her yıl üst düzey katılımlarla gerçekleştirdiği toplantılarda ikili ilişkilerle ilgili istişarelerde bulunuluyor.

Komitenin kurulduğu 2014 yılından bu yana geçen 8 yıllık süre zarfında 30 zirve yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emir Al Sani, bugün gerçekleştirecekleri 31. zirveyle iki ülke tarihinde belki de uluslararası diplomaside bir rekor kırmayı başarmış oluyorlar.

Stratejik iş birliğiyle ikili ilişkilerini güçlü tutan Türkiye ve Katar, 8 yılda gerçekleştirilen onlarca zirvenin sonucu diplomatik, ekonomik, kültürel ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 80'i aşkın anlaşmaya imza attı.