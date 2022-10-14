SON DAKİKA | Türkiye ile Katar arasında kritik anlaşmalar! Başkan Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti | Video
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi kabul etti. İki lider, ikili görüşmenin ardından Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye ile Katar arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.