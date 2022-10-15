A Haber muhabiri 1 hafta önce maden ocağını ziyaret etmişti! İşte maden işçilerinin son görüntüleri

Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.45 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi. Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerimiz seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BAKANLAR BÖLGEDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Bakanlar Soylu ve Dönmez ve Bilgin, maden ocağındaki patlama nedeniyle Bartın Amasra'ya gitti.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde yeraltında meydana gelen patlamayla ilgili AFAD'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca, Amasra'daki maden kazası ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki taş kömürü maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olaya ilişkin 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edildiği kaydedildi.

İŞTE MADEN İŞÇİLERİNİN SON GÖRÜNTÜLERİ!

A Haber muhabiri Halil Tekin, geçtiğimiz günlerde Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Şubelerin taban delege seçimleri nedeniyle habere gittiği Bartın/Amasra'daki maden ocağında çalışan işçilerin son görüntülerini paylaştı

SON DAKİKA: Bartın Amasra maden ocağı patlaması öncesi işçilerin son görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar | Video