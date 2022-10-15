SON DAKİKA: TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan Zirve 23’e damga vuran sözler: Oyunun kuralları değişiyor! Bu şirketlere rahat batmadı

"TELEFONDAKİ DÖNÜŞÜM OTOMOBİLDE DE YAŞANIYOR"

Artık otomobil dediğiniz A'dan B'ye giden araç bir yaşam alanına dönüşüyor. Telefondaki dönüşüm otomobilde de yaşanıyor. Böyle bir ürünün tasarımı otomobil tasarlanıyor gibi olmaz.

"BU ŞİRKETLERE RAHAT BATMADI HERHALDE..."

Karakaş, Türkiye'nin en güçlü şirketlerinin yerli otomobili üretmek için TOGG çatısı altında birleşmesine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

Eski çalıştığım şirkette 10 yıl sonrasının planını yapardık. 5 yıl zaten hazır. 3 yılı en ince ayrıntısına kadar planlardık. Şimdi yok öyle bir dünya. Her şey çok hızlı değişiyor. TOGG'un hissedarları Türkiye'nin en güçlü şirketleri. Odalar ve Borsalar Birliği bir araya getirdi. Bu şirketlere rahat batmadı.