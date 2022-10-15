Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız | Video

BAYKAR Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te sürpriz isim olarak gençlerle bir araya geldi. Bayraktar, Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim dedi.