Gizli tanıktan bomba ifadeler: HDP’li belediyeler PKK yönetiminde

PKK'nın mali yapılanmasında Kandil'e aktarılan para trafiği çözüldü. PKK'nın mali yapılanmasının ortaya konulduğu iddianamede Gizli tanık Ulaş'ın ifadelerine yer verildi.Gizli tanık, her yerel seçim zamanında tüm ihalelerden sorumlu olacak olan imardan sorumlu başkan yardımcılıklarına getirilecek belediye meclis üyesinin, Murat Karayılan, KCK eş başkanlığı ve KCK maliyesinin onayından geçerek göreve geldiğini kaydetti. Gizli tanık, başkan yardımcılarının KCK Türkiye maliye sorumlusuyla birlikte ihalenin verileceği iş insanlarıyla gizlilik çerçevesinde görüşüp örgüte aktarılacak para miktarını belirlediğini anlattı.Gizli tanık, "KCK Türkiye maliyesinin topladığı paraların bir kısmını çeşitli iş alanları üzerinde işleterek yatırım yapmaktadır. Marketler, galeriler, araç kiralama şirketleri, dolmuş hatları, akaryakıt istasyonları, inşaat şirketleri, kafeler, kuyumcular, müteahhitler gibi örgüt tarafından güvenilen şahıslar aracılığı ile sürekli bir mali gelir sağlanır. Ayrıca HDP-DBP belediyelerin illerdeki spor kulüplerine belediye bütçesinden yardım adı altında yüksek miktarda para transferi yapılarak sportif faaliyetler adı altında harcama kalemi olarak gösterilmektedir" diye konuştu.