Merdan Yanardağ’dan Kılıçdaroğlu’na ’dost ateşi’: Etrafında haddinden fazla Amerikancı var

"EN AZINDAN İKTİDAR GİBİ DAVRAN BARIŞ İSTE"

En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız. Ben Kılıçdaroğlu'nun çevresinde haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış davrandığını düşünüyorum."