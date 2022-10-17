Video Haber Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Etrafında haddinden fazla Amerikancı var | Video
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Etrafında haddinden fazla Amerikancı var | Video

Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Etrafında haddinden fazla Amerikancı var | Video

17.10.2022 | 21:19

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CHP medyasından Kemal Kılıçdaroğlu'na yaylım ateşi! CHP tarafından fonlanan Tele1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ukrayna-Rusya savaşında taraf olma vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. CHP liderinin açıklamasının 'haddinden fazla Amerikancı olduğunu ve yanlış yaptığını' söyleyen Yanardağ, "En azından bu iktidar gibi davranabilir CHP. Biz Ukrayna-Rusya arasında bu savaşın barış içinde önce ateşkes ardından da siyasi bir biçimde çözülerek bir barışa kavuşturulmasını savunuyoruz, dersiniz ve çıkarsınız." dedi.

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