SON DAKİKA | Bakan Kurum’dan flaş açıklama! Arsa projesi taksitlerinde artış olmayacak

Bakan Kurum, TRT Haber'in canlı yayın programına konut olarak, sosyal konut projelerine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Amasra'daki gerçekten çok elim bir kaza. Enerji Bakanımız da bugün MKYK toplantısında bununla ilgili kapsamlı bir sunum yaptı. Yüreğimize ateş düştü, 84 milyonun içi yandı. 41 vatandaşımız evine aş götürebilmek için çalışıyorlardı, şehit oldular. Allah'tan rahmet diliyoruz.

12 saatte tüm kardeşlerimize ulaştık. Belki de dünyada eşi benzeri görülemeyecek bir şey bu. 58 kardeşimizi sağ salim kurtardık. Yaşamını yitirenlerin aileleri, çocukları artık bize emanet. Onlara hep birlikte sahip çıkacağız. Böylesi elim kazaların bir daha yaşanmaması dileğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.

"TÜM TEDBİRLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE ALDIK"

İş emniyeti konusunda Avrupa standartlarında hareket ediyoruz. Emin olun tüm tedbirleri alıyoruz. Zorlu şartlarda çalışan işçi kardeşlerimizin canı bize emanet. Emniyet kemerinden tutun baretine, kıyafetine kadar tüm tedbirleri alıyoruz. Enerji Bakanlığı'mız da tüm tedbirleri yönetmeliklerle alıyorlar. Bir ihmal varsa, bir kusur varsa gerekli işlemler yapılacak.

2-2,5 yıl geriye dönüp baktığımızda pandemi süreciyle tüm dünyada düzen bozuldu. Ham madde ve iş gücünde azalma meydana geldi. Bunun sonucu olarak da ülkeler tarihlerinde görmedikleri bir enflasyonla mücadele ediyorlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak çok hızlı hareket ettik. Toplumun tüm kısımlarını içine alacak şekilde ilk günden itibaren gerekli çalışmaları yaptık, tüm tedbirleri hızlı bir şekilde aldık.

Tedarik zincirindeki bu problemler konut sektörüne de yansıdı. Sektördeki üretimler salgın süreciyle birlikte eski üretim miktarlarını yakalayamadı. Bunların sonucunda konut sektöründe arz azaldı. Barınma anayasamızda en temel hak. İnsanların konut hakkı anayasamızda sosyal devletin gereği olan bir hak. Bugün baktığımızda diğer ülkeler sosyal devlet kavramını rafa kaldırmış durumda.

"KONUT FİYATLARI DÜŞECEK"

Biz vatandaşımızın sesine kulak vererek bir çözüm geliştirdik. Biz talebin karşılanabilmesi amacıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini hayata geçiriyoruz. Arz talep dengesini yakalayacağız ve konut fiyatları düşecek.

Geriye dönüp baktığımızda söyleyip de yapamadığımız bir şey yok. Şehir hastanesi dedik yaptık, millet bahçesi dedik yaptık. Demiryollarını, havalimanı sayısını arttıracağız demişiz artmış. Biz bunları gerçekleştirmiş bir iktidarız. Depremler oldu, yangın oldu, sel oldu biz oralarda yöresel mimariye uygun konutlarla orada projelerimizi gerçekleştirdik. Tüm bunları yapan irade 250 bin konutu da yapar. Bundan önceki 20 yılda yaptığımız gibi yine yapacağız ve vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

Sosyal konut projesi kapsamında başvuru sayısı 7,5 milyona ulaştı. Resmi işlemleri tamamlanan müracaat sayısı da 4 milyon 560 bine ulaştı. Bu rakamlardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi ve konut yapılacak arsa sayısını 100 binden 1 milyona çıkardık.

"TAKSİTLER SABİT OLACAK"

İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projelerinde de gelir şartımız var. Konut alınacaksa üzerine kayıtlı bir konut olmamalı. Arsa alacaklarsa üzerlerine kayıtlı arsa veya konutları olmamalı. Aynı şekilde iş yeri için de üzerlerine kayıtlı bir iş yeri olmamalı.Vatandaşlar kayıtlı oldukları ildeki projelere başvurabilirler.

İlk Evim Arsa projesine başvurular 331 bine ulaştı. Konut projesine başvuranlar arsaya da başvurabilirler. İkisi de çıkarsa birini tercih etmek durumundalar. Arsalarda taksitlerde fiyat artışı olmayacak. Taksitler sabit olacak."