SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan flaş açıklama! Büyük müjdelerimiz var: 28 Ekim'de Başkan Erdoğan açıklayacak | Video
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayın programında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Bakan Kurum, arsa projesinde gelir şartının olduğunu ancak taksitlerin sabit kalacağını söyledi. Bakan Kurum ayrıca büyük müjdelerinin olduğunu ve detaylarını Başkan Erdoğan'ın açıklayacağını ifade etti.