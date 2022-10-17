TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç SABAH’a anlattı: AB ülkelerinde bu tür ziyaretler olsa taşlar yerinden oynar





İSLAMOFOBİ RAPORUNDA İSLAMOFOBİK İFADELER



Kılıç, "Avrupa'da 'Müslümanların hareket ve yaşam alanını bize uyumadıkları sürece kısıtlamamız gerekiyor' diyenler var. Bu Avrupa'nın iddia ettiği ortaya attığı temel değerler ile çelişiyor" dedi. Kılıç, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde geçtiğimiz hafta İslamofobi ile ilgili bir rapor yayımlandığına değinerek "Rapor İslamofobi üzerine ama yapılan konuşmalara bakıldığında düpedüz ırkçı bir kafa var. 'Sen benim gibi değilsin, benim memleketimde benim inancımın çoğunlukta olduğu bir coğrafyada yaşıyorsan benim gibi yaşayacaksın' diyor. İnsan, düşünceleri, duyguları, inançları, sosyal ağı olan bir varlıktır. Bir insanın bu özellikleriyle yaşamasına izin verilmiyorsa, bu insanın temel hak ve hürriyetleri yaşama hakkı elinden alınıyor" değerlendirmesinde bulundu.