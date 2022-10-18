SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtlıyor.

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Kalın'ın açıklamaları şöyle:

(Bartın'daki maden kazası) - Burada yaşanan bir eksiklik varsa bunun üstü örtülmez. Gerekli adımlar atılacak. Hukuki ve idari inceleme kapsamlı şekilde sürüyor. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapılacak. Tetkik sonuçlarını bekliyoruz. Oradaki metan gazı oranı 2'nin üzerine çıkınca alarm veriliyor. 4-5 çıkınca durduruluyor. 8-9'da patlama oluyor. O gün patlama olmuş, oradakileri çıkarıyoruz. O gün buna bilimsel bir cevap kimse veremez. Bu konu en ince detayına kadar incelenecek. Bir ihmal varsa ortaya çıkarılacak.

(Ege'deki gerilim) - Biz baştan beri iyi ilkişkilerden, diyalogdan yanayız. 70 küsür istikşafi görüşme yapılmıştı, bunları sonlandıran da Yunanistan tarafıydı. Yunanistan arkasına büyük güçleri ve ittifakları alarak kendisini konumlandırmaya çalışıyor. Yunanistan bir dalganın üzerinde yükselmeye çalıştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir enerji hattı çizmeye çalıştılar. Biz 2022'nin başından itibaren ilişkilerimizi Suudi Arabistan, Mısır, İsrail hatta Ermenistan ile normalleştirmeye başlayınca ABD oradaki projeden çekildi.

Yunanistan kendi başına bir güç üretemez. Ya AB ya ABD'ye dayanarak bunu yapar. Biz aynı coğrafyayı paylaşıyoruz dedik. Yunanistan başka ülkeden aldığı güç ile mücadeleye giriyor. Bu stratejik bir hatadır.

Kısa vadeli kazanımlar için ilişkiler tehlikeye atılmamalı. Burada gerilimi artıran Yunan tarafıdır. Gerilimi düşürmek için adım atması gereken de Yunanistan'dır. Geri itmelerde Frontex'in kayıtlarında bile insanlık onuruna aykırı görüntüleri görüyoruz. Biz bunları sizin tarafınıza itmiyoruz ki, bizi suçluyorsunuz. Biz 5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Batılılar burada çok çifte standartlı bir yaklaşım içindeler. Türkiye ile ilgili bir göçmen botu battığında son dakika olarak geçiyorlar.



(Tahıl anlaşmasının süresi uzayacak mı?) - Tahıl sevkiyatı anlaşmasının süresinin uzatılmasını istiyoruz. 3,6 ay ve ya 1 yıl. Putin'den olumlu bir izlenim aldık. Ben ümit var olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ricası karşılık bulacaktır. Putin ile konuşabilecek tek lider Sayın Cumhurbaşkanımız. 3 ay da olabilir, 6 ay da. Onunla ilgili bir şey diyemiyorum. Bize göre 6 ay ya da 1 yıl uzatılsa iyi olur.

Tahılı nereye göndereceğine Ukrayna devleti karar veriyor. Savaştan önce olduğu gibi. Fakir ülkelerin ihtiyacını gidermek için bu anlaşmayı yaptık diyor Rusya. Ukrayna'nın tahılı kime satacağına da kendisi karar veriyor. Putin orada hoş bir şey söyledi Cumhurbaşkanımıza. Cumhurbaşkanımız, 'Siz de Rusya olarak fakir ülkelere gönderin o zaman.' dedi. Putin de, 'Evet, böylece o ülkelere bir iyilikte bulunmuş oluruz.' dedi. Önümüz kış, 4-5 ay hasat olmayacak. Mevcut trezervdeki tahıl kullanılacak. Sayın Putin 150 milyon ton gibi bir rakam telaffuz etti. 3'te1'ini kendilerine ayırsalar, geri kalan rakam çok ciddi. Bunun uluslararası piyasalara aktarılması lazım.

(Enerji krizi ve doğal gaz dağıtım merkezi) - Türkiye için önemli bir teklif. Türkiye yatırımları ile zaten çok ciddi bir dağıtım merkezi oldu. Altyapı hazır. Avrupa, Rus gazı dışında bir şey bakacak ise gideceği yerlerden biri TANAP. TANAP'ın kapasitesi artırılırsa Avrupa için çok önemli bir hale gelir. Akdeniz'deki doğal gaz hattı. Burada da Türkiye üzerinden olabilir. Ya da LNG ile alacaksınız. Bununla ihtiyacı karşılamak da yeterli değil. Uzun vadede düşün, Ukrayna savaşı eninde sonunda bitecek. Türkiye için böyle bir adım atılırsa, ki talimat da verildi. Bu Türkiye için muazzam bir stratejik kazanım olacaktır. Biz kendi gazımızı bulmaya devam edersek enerjide bambaşka bir lige çıkarız.

(Türkakım'a sabotaj girişimi iddiası) - Türkakım'ın Rusya'dan çıkış noktalarından bir tanesinde 4 ya da 5 Ukraynalıyı gözaltına aldık diyorlar. Tedbirleri artırmışlar. Ukrayna'nın işi diyorlar. Umarım bu tür sabotajlar gerçekleşmez. Onlarla yakın bir temas halindeyiz. Ukrayna tarafından olduğu görüşündeler.