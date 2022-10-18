Video Haber İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video
İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın: "Yunanistan hata yapıyor" | Video

18.10.2022 | 12:51

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

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