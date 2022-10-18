Temel Karamollaoğlu’ndan akla zarar sözler: Yine savunma sanayisini hedef aldı

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ÇARK ETMİŞTİ!

Temel Karamollaoğlu, daha önce de İHA/SİHA'lar ile ilgili, 'Orada da biz yine dışarıya muhtacız. İHA'ları yapanlar, onun merceğini kendileri yapmıyor ki sadece programını biz yapıyoruz." demişti.

Karamollaoğlu daha sonra gerçeği öğrenince "Yani orada yüzde 98 yerli yapıyoruz diyor arkadaşlar. Ben zaten piyasadan temin edilenler ile ilgili demiştim" sözleriyle çark etmişti.