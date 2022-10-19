Temel Karamollaoğlu 'Savunma sanayisini karalayayım' derken rezil oldu! | Video

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı bir canlı yayın programında İHA ve SİHA'ların yapımında Türkiye'nin dışa bağımlı olduğunu iddia etti. Reklam arasından sonra çark eden Karamollaoğlu, "Yüzde 98 yerli yapıyormuşuz. Ben zaten piyasadan temin edilenlerle ilgili demiştim" ifadelerini kullandı.