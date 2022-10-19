İşçiler CHP’li Belediyeye isyan bayrağını açtı: Avcılar’da 1200 personel iş bıraktı

İstanbul'da CHP'li belediyelerde eylemlerin sonu gelmiyor. Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri 106 gündür süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamayınca bin 200 belediye çalışanı iş bırakma eylemi başlattı. Ambarlı Mahallesi'nde toplanan işçiler, Avcılar Belediye Binası'na kadar yürüdü. Burada slogan atan işçiler, belediye başkanı Turan Hançerli'yi protesto etti. İşçiler adına konuşan Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, başlatılan grevin kendilerini buna zorlayan yönetimin suçu olduğunu belirtti. Grevin kırılması için arkadaşlarının tehdit edildiğini söyleyen Yurdakul, "Belediyeden enflasyon artı 5 puan refah payı istiyoruz. Belediye ise bize 2021 ücretleri üzerinden zam yapmak istiyor. Biz 1 Temmuz'da aldığımız günlük yevmiyenin üzerine anlaşma imzalamaya hazırız. Fedakarlık yapmamızı istiyorsunuz. Fedakarlık yapa yapa yandık. Bizi öldürmek mi istiyorsunuz?" diye konuştu. Bu arada işçilerin grevi nedeniyle Avcılar sokaklarındaki çöp konteynerlarının dolu olduğu görüldü.KADIKÖY Belediyesi'nde örgütlü Genel İş Sendikası'nın belediyedeki 9 işyeri temsilcisi, Genel İş Sendikası tarafından haklarında disiplin soruşturması açılmasına tepki gösterdi. Belediye önünde açıklama yapan işyeri temsilcileri, sendikanın işçilerin talebi olan ek protokolü savunmadığını, belediye yönetimiyle birlikte kendilerini yoksulluğa sevk ettiklerini dile getirdi.