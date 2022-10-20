Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!
Giriş Tarihi: 20.10.2022 20:14 Son Güncelleme: 20.10.2022 20:19

SON DAKİKA HABERİ | Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
SON DAKİKA HABERİ | Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği günü birlik ziyaret sırasında AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım trafik kazası geçirdi. Binali Yıldırım’ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği patlayınca araç kaza yaptı. Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvikili Şamil Ayrım helikopterle Bakü’ye hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, kazanın hafif atlatıldığının ve sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

Son dakika haberi: Binali Yıldırım'ın içinde bulunduğu aracın ön lastiği patlayınca araç kaza yaptı. Binali Yıldırım ve araçta bulunan Milletvikili Şamil Ayrım helikopterle Bakü'ye hastaneye sevk edildi.

Binali Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA: KAZA HAFİF ATLATILDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Azerbaycan ziyaretinde olan Sn. Binali Yıldırım'ın korumasıyla milletvekili arkadaşımız Şamil Ayrım'ın da bulunduğu aracı kaza yaptı. Kendisiyle görüştüm. Üçünün de sağlık durumunun iyi olduğunu, kazayı hafif atlattıklarını öğrendim. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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SON DAKİKA HABERİ | Binali Yıldırım Azerbaycan’da trafik kazası geçirdi: Sağlık durumu iyi!
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