Ömer Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama | Video

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, milletvekili Şamil Ayrım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Bakü'de hastanede bulunduklarını belirterek, "Efkan Ala beyle beraber doktorlardan bilgi aldık şimdi. Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'ın, milletvekilimiz Şamil Ayrım'ın ve koruma arkadaşımız Oğuzhan'ın sağlık durumları şükür iyi. Tedbir amaçlı bu gece hastanede gözetim altında olacaklar." dedi.