CHP’li isimden İYİ Parti’nin ’hamburger’ göndermesine manidar yanıt: Kılıçdaroğlu’na borçlusunuz

HDP'nin de dışarıdan destek verdiği 6+1'li masada adaylık krizi sürerken, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye düzenlediği ziyaret yeni bir kriz daha yarattı.

"HAMBURGER YEMEYE GİTTİK"

Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde ABD'ye bir ziyaret düzenlemiş ve sürpriz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolmuştu. Her yönüyle tutarsız olan bu ziyarette yaşanan sır dolu 8 saat ise yeni bir tartışmayı başlatmıştı. CHP lideri ortadan kaybolduğu anları "Hamburger yemeye gittik" diyerek geçiştirdiği iddia edilmişti.