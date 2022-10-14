Kemal Kılıçdaroğlu ’gizemli 8 saat’ sorusunu böyle geçiştirdi: Hamburger yemeğe gittim

AK PARTİ VE MHP'DEN "8 SAAT" AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili AK Parti ve MHP'den tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Muhalefet cephesine baktığımızda ise cumhurbaşkanlığı adaylığı için ABD'den icazet almak gibi bir durum var. Birkaç gündür de tartışma bir noktaya yoğunlaşmış vaziyette. Kemal Kılıçdaroğlu yanında 'fondaş gazeteciler' götürmüştü. Gazeteciler neye göre tespit edildi? Bir de öyle bir soru işareti ortaya koymak gerekir ama 'fondaş gazetecilere' dahi güvenmemiş ki bir 8 saatlik ABD'de kaybolduğu bir süreç var ve bugün de sorulduğunda 8 saatlik süreci anlatamadığı bir durum söz konusu. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yurt dışından, ABD'den icazet almaya gerek yok. Batı'dan icazet almaya gerek yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığına da Cumhurbaşkanlığına da Türkiye Cumhuriyeti milleti karar verecektir, halkımız karar verecektir. Bizim de adayımız bu anlamda nettir ve inşallah da bu adayla ve milletimizle beraber yine 2023 seçimleri ve sonrasında yol yürümeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.