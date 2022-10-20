Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’ı uyardı: Oldubittiye izin vermeyiz

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde diyalogdan yana olduklarını ama bunun bir zaaf gibi algılanmaması gerektiğini söyledi. Yunan Savunma Bakanı'nı eşiyle İstanbul'da yemeğe davet ettiğini açıklayan Akar, "NATO'da, 'Yunanlılar herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz' dedik" bilgisini paylaştı.

Akar, Polatlı'da düzenlenen Ateş Serbest 2022 Tatbikatı sonrası gazetecilerle bir araya geldi. Tatbikatı izleyenler arasında Yunanistan askeri ataşesinin de bulunması günün dikkat çekici detayı oldu. Akar, Yunanistan'ın gerilim politikası, ABD ile F-16 görüşmeleri ve Dedeağaç'taki ABD askeri varlığı ile terörle mücadele bağlamında şu mesajları verdi:

ATEŞ SERBEST FAALİYETİ'NİN İCRA EDİLDİĞİ YER TARİHİ ÖNEM TAŞIYOR

Ateş Serbest Faaliyeti'nin yapıldığı bu bölge tarihi açıdan da önem taşıyor. Malumunuz olduğu üzere Sakarya Meydan Muharebesi gördüğünüz bu bölgede gerçekleşti. Gençlerimizin aynı zamanda bu tarihi muharebeyi iyi anlamaları, iyi kavramaları lazım. Burası taarruzun durdurulduğu yer, son nokta. Bu tatbikatın özü; askeri öğrencilerimizin mesleklerinin başındayken TSK'nın sahip olduğu ateş gücünü, yerli ve milli imkanlarımızı görmelerini, tecrübe etmelerini sağlamaktır.