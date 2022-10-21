BaşkanErdoğan için mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Ermeni işgalinden kurarılan Cebrayıl şehrinde resmi tören düzenlendi. Törenin ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi:Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle, viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor. Bugün açılışını yaptığımız tarım köyüyle mayınların yerini saman balyaları aldı. Karabağ Eylem Planı çerçevesinde başta tarım, yeşil enerji ve akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız.Azerbaycan-Ermenistan ile Türkiye- Ermenistan normalleşme süreçleri birbirini destekleyecek şekilde ilerliyor, bu fırsat en iyi şekilde değerlendirilmeli.Bölgede ikinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayıl'ı ne hale getirmişler. Kardeşim Aliyev'e sordum, 'AGİT falan gelip buraları görmediler mi?' diye. Yok gelmemişler. Niye gelmiyorlar? Çünkü Batı, Ermenilerin yaptığı tahribatı görmek istemiyor. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler. Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Erdoğan'ın savaşta verdiği destek bize güç verdi. Bazı kuvvetlerin baskılarını engelledi. Bize karşı adaletsizlik yapmak isteyenlerin Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliğini göz önünde bulundurması gerek. Şuşa Beyannamesi ile resmen müttefik olduk. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği güçlenecek. Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir" dedi.