Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat

DANIŞTAY'DAN SKANDAL KARAR

Ankesör aramaları, geçmişe dönük telefon arama ve sinyal kayıtları, tanık beyanları, ByLock yazışma içerikleri ve emniyet analiz raporlarıyla tespit edilen çok sayıda yargı mensubu, HSK Genel Kurulu tarafından meslekten çıkarılmıştı. Bu isimler, meslekten çıkarma kararının iptal edilmesi için Danıştay'da dava açmıştı. Daha önce bu yöndeki çok sayıda başvuruyu karara bağlayan Danıştay skandal sayılabilecek bir karar verdi. Danıştay 5.Dairesi, meslekten çıkarma kararının iptali için açılan davalarda çok sayıda iptal kararına imza attı. Bahsi geçen suçlamaların irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını iddia ederek bilgi ve belgeleri yok sayan Daire, iptal kararı verdiği 178 ismi HSK'ya bildirdi.