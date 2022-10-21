Kabaktepe: "Ekmek fabrikası yerine arka fon açılışı yapıldı"

TEK BİR HALK EKMEK ARACINA RASTLANMADI



Öte yandan, basın açıklamasının öncesinde fabrikanın etrafında yapılan keşif gezisinde, ekmekleri dağıtmak için kullanılan Halk Ekmek kamyonetlerine rastlanmadı. Saat 08.30 ila 11.30 arasında devam eden araştırma esnasında fabrikaya giriş çıkışın yapılmadığı, 3 saatlik süre içerisinde de ekmek araçlarının geçmediği görüldü. Bu durumun sorulduğu Halk Ekmek Yönetim Kurul Başkanvekili Özgen Nama, araçların ön tarafta olduğunu iddia etti. Ancak yapılan incelemelerde herhangi bir Halk Ekmek aracının olmadığı fabrika içinde ise görevli 2 kişi ile basın açıklamasını takip etmek üzere görevlendirilen İBB Basın ekibi personeli olduğu görüldü.

KABAKTEPE'DEN PAYLAŞIM

Gelişmelerin ardından Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Kabaktepe paylaşımına şu notu düştü:

"Arka Fon var! Açılış mizanseni var! Provokasyon var! Ekmek yok İstanbullunun ekmeği ile oynamayın!"