Video Haber AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek Fabrikası açıklaması: "Arka fon var, provokasyon var, ekmek yok!" | Video
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek Fabrikası açıklaması:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den Halk Ekmek Fabrikası açıklaması: "Arka fon var, provokasyon var, ekmek yok!" | Video

21.10.2022 | 15:29

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy'de bulunan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çalıştırılmadığını belirterek basın açıklaması yaptı. 2018 yılında yapımına başlanan ve 23 Temmuz’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı törenle açılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası’nın 3 aydır çalıştırılmamasına AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe tepki gösterdi. Fabrika önünde basın açıklaması yapan Kabaktepe, “AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok. Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti” dedi.

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