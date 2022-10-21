Kılıçdaroğlu’nu tiye alan İYİ Partili Ahmet Erozan çark etti: Sözlerim ona değildi

"MİLLETVEKİLİ OLMANIZI KILIÇDAROĞLU'NA BORÇLUSUNUZ"

İttifakta yeni krize yol açan bu göndermeye CHP kanadından cevap gecikmedi. İBB ve Bakirköy CHP Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, Erozan'ın yapmış olduğu göndermenin diplomatik nezakete ve masa kurallarına sığmadığını belirterek "Sayın Büyükelçi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yaptığınız Hamburger göndermesi diplomatik nezakete de, masa hukukuna da sığmaz. Ayrıca bugün Milletvekili olmanızı Kılıçdaroğlu'na borçlusunuz. Yoksa hayatınıza Emekli Büyükelçi olarak devam edecektiniz." dedi.