SON DAKİKA| Başkan Erdoğan İslam İşbirliği Toplantısı’nda konuşuyor

Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, Mecidiye Kasrında İslam İşbirliği Teşkilatı 12. Enformasyon Bakanları Toplantısı'nda konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Rabbim birliğimi beraberimizi ve muhabbetimi daim eylesin. Bu yılki konferansın ana temasını dezenformasyon ve islamofobi teşkil ediyor. Bu iki temel konunun gündeme alınmasını son derece önemli buluyorum.

"HAYATİ RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR"

İnancımız sadece habere değil haberin kaynağına dikkat etmemiz gerektiğini emrediyor. Herhangi bir konuda karar almadan ve harekete geçmeden önce haberi yazanı iyi araştırmamız tavsiye ediliyor. Sosyal medyanın günlük hayatımızda daha fazla yer edinmeye başlaması hayati riskleri beraberinde getiriyor. Dijital terör ülkelerin milli güvenliğine açık tehdit.

"DEAŞ'A KARŞI ZAFER KAZANAN TEK ÜLKEYİZ"

DEAŞ'a karşı göğüs göğüse sahada mücadele edip zafer kazanan tek ülkeyiz. Ama aksi yönde ahlaksız suçlamalara maruz bıraklıyoruz.

MACRON'A TEPKİ

Dün bize iftira atanların aynı dönemde DEAŞ ile iş tuttuğu, ticaret yaptığı, teröristlere milyonlarca para aktardığı delillerle tek tek ortaya konuyor. Lafarge denilen Fransız şirketin terör örgütlerine nasıl destek verdiğini anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu. Macron'a da bunları anlattım. Şimdi Fransa Parlamentosu'nda Macron'a Lafarge'nin hesabını sordular. Şu anda Lefarge, Fransa'nın gündemindeki en önemli konulardan biri haline geldi. Çünkü yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu vahşi DEAŞ terör örgütünü kimler tarafından desteklendiği bu tür örneklerle ortaya konmuş oluyor.