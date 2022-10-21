SON DAKİKA| Başkan Erdoğan'dan Macron'a 'Lafarge' tepkisi: Fransızlar anlamıyor | Video
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü DEAŞ'a yardım ettiği ortaya çıkan Fransız şirket Lafarge konusunda Macron'a uyarıda bulunduğu ifade eden Başkan Erdoğan, "Lafarge denilen Fransız şirketin terör örgütlerine nasıl destek verdiğini anlattığımda bunu Fransızlar anlamıyordu. Macron'a da bunları anlattım. Şimdi Macron'a Lafarge'nin hesabını soruyorlar." dedi.