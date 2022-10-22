28 tabip odasından Başkan Fincancı’ya sert tepki: Derhal istifa et

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayanlar, alçak bir iftira şebekesinin parçasıdır. Bunlar terör örgütünün cinayetlerini masum göstermeye çalışan odaklardır. PKK'nın cinayetlerini övenler, kirli odakların temsilciliğini yaparak TSK'ya saldırıyorlar" dedi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Daha önce defalarca kapatılması gerektiğini söylediğimiz TTB'nin Başkanı Şebnem Korur Fidancı'nın bölücü terör örgütü PKK'nın kanalında Türkiye'ye iftira atması, bu konuda MHP'nin ne derece haklı olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir" diye konuştu. Doktor Huriye Tezgelen de, "Görüntülerden, öyle bir izlenim edindim demek bilim adamlığıyla bağdaşan bir durum değil. Bu tam bir terörist zihniyet uydurmasıdır. Murat Karayılan'ın iddialarını istinaden böyle konuşuyor" ifadelerini kullandı.

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